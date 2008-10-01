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Дмитриев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1940

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940

Отец: Дмитриев Григорий Никифорович

Мать: Дмитриева Анна Фоминична

Рождение ребёнка
20.10.1966

Дочь: Ульянова Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Дмитриева Надежда Романовна

Рождение ребёнка
26.06.1971

Дочь: Бурлакова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Дмитриева Надежда Романовна

Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.10.2008
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