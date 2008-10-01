Дмитриев Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1940
Дата смерти01.10.2008
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Ульянова Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Дмитриева Надежда Романовна
Рождение ребёнка
26.06.1971
Дочь: Бурлакова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Дмитриева Надежда Романовна
Межозерный, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.10.2008