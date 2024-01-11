(Халитова) Фатыма Шигабутдиновна
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шигабутдин Халитов
Мать: не указана
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Зайтуна Мухаметсафа Кызы
Отец ребёнка: Зарипов Мухаметсафа
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно