(Халитова) Фатыма Шигабутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Халитова) Фатыма Шигабутдиновна

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шигабутдин Халитов

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Зайтуна Мухаметсафа Кызы

Отец ребёнка: Зарипов Мухаметсафа

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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