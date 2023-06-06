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Русяева Наталья Викторовна
Русяева Наталья Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Русяев Виктор Николаевич
Мать
Солдатова Татьяна Дмитриевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Русяев Виктор Николаевич
Мать:
Солдатова Татьяна Дмитриевна
с. Богословка
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