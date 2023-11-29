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Фокин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фокин Иван Отец Сергея

Мать: не указана

Год рассчитан ориентир минус 18 лет от свадьбы. Указан возраст в метрике о свадьбе
Бракосочетание
02.11.1912

Жена: Фокина Параскева Антоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Свидетелем указан Фокин Яков Николаевич. Жениху 18 лет, невесте 17 лет
Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Фокина Параскева Антоновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно
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