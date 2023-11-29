Фокин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Фокин Иван Отец Сергея
Мать: не указана
Год рассчитан ориентир минус 18 лет от свадьбы. Указан возраст в метрике о свадьбе
Бракосочетание
02.11.1912
Есть метрика из церкви. Свидетелем указан Фокин Яков Николаевич. Жениху 18 лет, невесте 17 лет
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Фокина Параскева Антоновна
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно