Фаткуллин Ишмухамат Габбасович
Место рождениябашкортостан кугарчинский р-н д.Сапыково
Дата рождения30.10.1949
Дата смерти20.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
башкортостан кугарчинский р-н д.Сапыково
Рождение ребёнка
07.09.1976
Сын: Фаткуллин Ильдар Ишмухаматович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Рождение ребёнка
05.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Смерть
20.01.2007
башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Причина смерти: Болезнь