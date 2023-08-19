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Михаленков Егор Иванович

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

22.05.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.

Сын: Михаленков Роман Егорович

Мать ребёнка: Михаленкова Мария Емельяновна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.

Сын: Михаленков Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Михаленкова Мария Емельяновна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаленкова Мария Емельяновна

Смерть
22.05.1897 ст.
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область