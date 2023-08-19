Михаленков Егор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти22.05.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.
Сын: Михаленков Роман Егорович
Мать ребёнка: Михаленкова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
08.06.1873 ст.
Сын: Михаленков Тимофей Егорович
Мать ребёнка: Михаленкова Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1897 ст.