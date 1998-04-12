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Цыренов Аюр Цыденжапович
Цыренов Аюр Цыденжапович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1998
Пол
Мужской
Отец
Цыренов Цыденжаб Дамбаевич
1971 г.р.
Мать
Цыренова Дулма Балдандоржиевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1998
Отец:
Цыренов Цыденжаб Дамбаевич
Мать:
Цыренова Дулма Балдандоржиевна
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