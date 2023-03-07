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Востриков Сын
Востриков Сын
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Место рождения
Пологое Займище
, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Дата рождения
1933
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Востриков Александр Иванович
1890 г.р.
Мать
Вострикова (Сазонова) Агафья Александровна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Востриков Александр Иванович
Мать:
Вострикова Агафья Александровна
Пологое Займище
, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1933
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