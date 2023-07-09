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Татьяна
Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Кто то
Дети
Инна
Наталья
Добавил:
TN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Кто то
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Инна
Отец ребёнка: не указан
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