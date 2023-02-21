Акилина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Андреевич
Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно