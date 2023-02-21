Акилина Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Евграфовна

Акилина Евграфовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Вычислено 1847 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close