Овдиенко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овдиенко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овдиенко Иван Никонорович

Рождение ребёнка
23.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овдиенко Иван Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овдиенко Иван Никонорович

Смерть
Неизвестно