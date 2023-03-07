Орлов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Иван Иванович

Орлов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Меледино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

11.12.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Меледино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.12.1928
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close