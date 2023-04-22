Дедовикова Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедовикова Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дедовиков Григорий Сафронович

Отец ребёнка: Дедовиков Сафрон Семенович

Грозы, Долговичская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1919

Сын: Дедовиков Александр Сафронович

Отец ребёнка: Дедовиков Сафрон Семенович

Грозы, Долговичская волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедовиков Сафрон Семенович

Смерть
Неизвестно