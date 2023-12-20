Закиров Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закиров Владимир
Рождение ребёнка
22.10.2015
Дочь: Закирова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Селиверстова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пилецкая Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилецкая Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селиверстова Ксения Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно