Закиров Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиров Владимир

Мать: Анисимова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
22.10.2015

Дочь: Закирова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Селиверстова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Пилецкая Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилецкая Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Селиверстова Ксения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Ксения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Ксения Сергеевна

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