Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
27.09.1836

Муж: Михаил Карпов

Рождение ребёнка
02.08.1837

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Рождение ребёнка
10.01.1847

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Рождение ребёнка
13.07.1853

Сын: Илья Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Рождение ребёнка
28.05.1855

Дочь: Акимна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Карпов

Смерть
Неизвестно

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