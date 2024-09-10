Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
27.09.1836
Муж: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
02.08.1837
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
10.01.1847
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
13.07.1853
Сын: Илья Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Рождение ребёнка
28.05.1855
Дочь: Акимна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Карпов
Смерть
Неизвестно