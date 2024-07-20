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Селина Матрена Васильевна

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.

Дочь: Селина Павла Федоровна

Отец ребёнка: Селин Федор Андреевич

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1876

Муж: Селин Федор Андреевич

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Селягин Иван Федорович

Отец ребёнка: Селин Федор Андреевич

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Селягина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Селин Федор Андреевич

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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