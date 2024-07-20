Селина Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.
Дочь: Селина Павла Федоровна
Отец ребёнка: Селин Федор Андреевич
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Селин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Селягина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Селин Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно