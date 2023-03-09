Цыбулько Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбулько Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фомина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Брагин, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1927

Сын: Цыбулько Леонид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбулько Эмилия Людвиговна

Смерть
1967
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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