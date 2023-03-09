Цыбулько Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фомина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Брагин, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1927
Сын: Цыбулько Леонид Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Речица, Речицкий район, Гомельская область