Касьянова (Плотникова) Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Плотникова) Маргарита Сергеевна

Место рождения

Хорьково, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1945

Отец: Плотников Сергей Александрович

Мать: Плотникова Анна Владимировна

Хорьково, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.04.1972

Дочь: Лебедева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Любовь

Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Илья Анатольевич

Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьянов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Анатолий Петрович

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