Касьянова (Плотникова) Маргарита Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1945
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1945
Рождение ребёнка
25.04.1972
Дочь: Лебедева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Любовь
Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Илья Анатольевич
Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьянов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Касьянов Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно