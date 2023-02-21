Валуева Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бабина Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Валуев Евдоким Никифорович
Новые Выселки, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно