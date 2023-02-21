Валуева Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуева Ксения Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бабина Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Валуев Евдоким Никифорович

Новые Выселки, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валуев Евдоким Никифорович

Смерть
Неизвестно
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