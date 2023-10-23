Бирюкова (Муратова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Муратова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1932

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932

Отец: Муратов Прокопий

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
19.07.1958

Дочь: Филимонова Татьяна

Отец ребёнка: Бирюков Евстафий

Дубитель, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Николай

Отец ребёнка: Бирюков Евстафий

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