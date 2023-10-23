Бирюкова (Муратова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932
Отец: Муратов Прокопий
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
19.07.1958
Дочь: Филимонова Татьяна
Отец ребёнка: Бирюков Евстафий
Дубитель, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Николай
Отец ребёнка: Бирюков Евстафий