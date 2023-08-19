Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаничева (Прокуророва) Александра Дмитриевна

Место рождения

Жилино

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Мать: Прокуророва Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаничев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаничев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаничев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаничев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галаничев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно