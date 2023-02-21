Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1917

Дата смерти

08.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917

Отец: Ванюков Александр Григорьевич

Мать: Ванюкова Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
24.03.1945

Дочь: Гребенкина Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Ванюкова Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
08.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова Клавдия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Клавдия Яковлевна

Смерть
08.02.1991
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