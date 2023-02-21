Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1917
Дата смерти08.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917
Рождение ребёнка
24.03.1945
Дочь: Гребенкина Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Ванюкова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ванюкова Клавдия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1991