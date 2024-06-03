Востриков Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВостриков Василий

Востриков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Востриков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: (Вострикова) Екатерина

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Вострикова) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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