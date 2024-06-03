Востриков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Востриков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: (Вострикова) Екатерина
Рождение ребёнка
1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Вострикова) Екатерина
Смерть
Неизвестно