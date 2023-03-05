Рыбина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1900 г.р.
Около 1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1908 г.р.
Около 1910 г.р.

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Рыбин Федор Иванович

Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович

Рождение ребёнка
06.04.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Рыбин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Рыбин Павел Иванович

Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович

Смерть
Неизвестно
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