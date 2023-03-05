Рыбина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Рыбин Федор Иванович
Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович
Рождение ребёнка
06.04.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Рыбин Павел Иванович
Отец ребёнка: Рыбин Иван Акимович
Смерть
Неизвестно