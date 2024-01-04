Егорова Агриппина Егоровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Тихонов Егор Тихонович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Родионов Семен Родионович
Отец ребёнка: Тихонов Родион Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Родионов Григорий Родионович
Отец ребёнка: Тихонов Родион Тихонович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Тихонов Родион Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782