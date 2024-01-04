Егорова Агриппина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Агриппина Егоровна

Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Тихонов Егор Тихонович

Мать: Андреева Евдокия Андреевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Родионов Семен Родионович

Отец ребёнка: Тихонов Родион Тихонович

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Родионов Григорий Родионович

Отец ребёнка: Тихонов Родион Тихонович

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Родионов Иван Родионович

Отец ребёнка: Тихонов Родион Тихонович

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Родион Тихонович

Смерть
После 1782
Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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