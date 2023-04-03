Елизавета Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Юрина Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хаханкин Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Смерть
Неизвестно