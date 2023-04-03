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Елизавета Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Юрина Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хаханкин Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Смерть
Неизвестно