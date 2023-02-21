Глушко Валентин Петрович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения02.09.1908
Дата смерти10.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1989