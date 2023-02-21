Глушко Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко Валентин Петрович

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

02.09.1908

Дата смерти

10.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.01.1989
Москва, город федерального значения Москва
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