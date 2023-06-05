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Иван Савинов
Иван Савинов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
1857
Пол
Мужской
Отец
Савинъ Егоров
1835 г.р.
Мать
Агафья Иванова
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Савинъ Егоров
Мать:
Агафья Иванова
Смерть
1857
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