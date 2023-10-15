Bialy (Белый) Feliks (Феликс) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bialy (Белый) Feliks (Феликс)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)

Мать ребёнка: Bjala Feliksa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bialy (белый) Юлек

Мать ребёнка: Bjala Feliksa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bjala Feliksa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anjela

Мать ребёнка: Bjala Feliksa

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на войне
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