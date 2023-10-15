Bialy (Белый) Feliks (Феликс)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1905
Сын: Bialy (белый) Wiktor (Виктор Феликсович) (Виктор Феликсович)
Мать ребёнка: Bjala Feliksa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bialy (белый) Юлек
Мать ребёнка: Bjala Feliksa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bjala Feliksa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anjela
Мать ребёнка: Bjala Feliksa
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на войне