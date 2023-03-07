Зубков Антон Вуколов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Вера Антонова
Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Ирина Антонова
Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829