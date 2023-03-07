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Зубков Антон Вуколов

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Зубков Викул (Вукол) Антипин

Мать: Зубкова Елена Антонова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Зубков Евфимий Антонов

Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Вера Антонова

Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Ирина Антонова

Мать ребёнка: Анастасия (Настасья) Власова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (Настасья) Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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