Сентемова Феодосия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Феодосия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сентемов Борис Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Прокофьев

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Сентемов Иван Прокофьев

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сентемов Феоктист Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Прокофьев

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Иван Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1802
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