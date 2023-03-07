София Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Елисеева

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Место рождения

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.09.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1790

Отец: Елисей Титов

Мать: не указана

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Вотчины Георгия с Болот деревни Селятино у Елисея Титова родилась дочь София. Восприимники были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Селятино Григория Титова дочь девица Дария
Смерть
Неизвестно
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