София Елисеева
Место рождения
Дата рождения15.09.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1790
Отец: Елисей Титов
Мать: не указана
Вотчины Георгия с Болот деревни Селятино у Елисея Титова родилась дочь София. Восприимники были дворцовой вотчины деревни Трищелинки Дионис Кирилин и деревни Селятино Григория Титова дочь девица Дария
Смерть
Неизвестно