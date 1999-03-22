Матяшева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1918
Дата смертиОколо 22.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матяшев Борис Константинович
Рождение ребёнка
11.10.1946
Дочь: Яровая Александра Борисовна
Отец ребёнка: Матяшев Борис Константинович
село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Рождение ребёнка
28.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матяшев Борис Константинович
село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 22.03.1999