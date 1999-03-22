Матяшева Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатяшева Прасковья Ивановна

Матяшева Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1918

Дата смерти

Около 22.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матяшев Борис Константинович

Рождение ребёнка
11.10.1946

Дочь: Яровая Александра Борисовна

Отец ребёнка: Матяшев Борис Константинович

село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Рождение ребёнка
28.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матяшев Борис Константинович

село Вертиевка, Нежинский район, Черниговская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матяшев Борис Константинович

Смерть
Около 22.03.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close