Мирошник (Буйновская) Нонна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1929
Дата смерти20.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929
Рождение ребёнка
25.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирошник Вадим
Рождение ребёнка
23.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирошник Вадим
Смерть
20.03.2016