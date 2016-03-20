Мирошник (Буйновская) Нонна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошник (Буйновская) Нонна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1929

Дата смерти

20.03.2016

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929

Отец: Буйновский Николай Болеславович

Мать: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
25.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошник Вадим

Рождение ребёнка
23.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошник Вадим

Смерть
20.03.2016
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