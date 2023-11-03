Тагильцева (Белова) Филициата Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцева (Белова) Филициата Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Белов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Тагильцев Родион Захаров

м. 24 ж. 17 выс. Плосского казачья дочь
Рождение ребёнка
20.01.1889

Сын: Тагильцев Тимофей Родионов

Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров

Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Выходцева Евгения Родионовна

Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров

Рождение ребёнка
30.03.1898

Сын: Тагильцев Иван Родионов

Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров

Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Тагильцов Андрей Иродионович

Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров

Рождение ребёнка
19.10.1908

Сын: Тагильцов Константин Родионович

Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров

Смерть
Неизвестно
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