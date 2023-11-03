Тагильцева (Белова) Филициата Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Белов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887
м. 24 ж. 17 выс. Плосского казачья дочь
Рождение ребёнка
20.01.1889
Сын: Тагильцев Тимофей Родионов
Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Выходцева Евгения Родионовна
Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров
Рождение ребёнка
30.03.1898
Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров
Рождение ребёнка
01.10.1902
Сын: Тагильцов Андрей Иродионович
Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров
Рождение ребёнка
19.10.1908
Сын: Тагильцов Константин Родионович
Отец ребёнка: Тагильцев Родион Захаров
Смерть
Неизвестно