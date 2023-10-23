Давидчук Николай Евменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1916
Дата смерти12.12.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1916
Отец: Давидчук Евмен Сидорович
Мать: Давидчук Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давидчук Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1985
Чичково, Навлинский муниципальный район, Брянская область