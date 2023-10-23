Давидчук Николай Евменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидчук Николай Евменович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1916

Дата смерти

12.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1916

Отец: Давидчук Евмен Сидорович

Мать: Давидчук Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давидчук Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидчук Лидия Михайловна

Смерть
12.12.1985
Чичково, Навлинский муниципальный район, Брянская область
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