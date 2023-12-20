Спиридонова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.?

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.?

Отец: Спиридонов Николай

Мать: Спиридонова Мария

Рождение ребёнка
29.01.1988

Дочь: Тюкина Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Тюкин Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
27.02.?

Дочь: Тюкина Вероника Анатольевна

Отец ребёнка: Тюкин Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
18.10.?

Сын: Тюкин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Тюкин Анатолий Андреевич

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