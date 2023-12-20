Спиридонова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.?
Отец: Спиридонов Николай
Мать: Спиридонова Мария
Рождение ребёнка
29.01.1988
Дочь: Тюкина Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Тюкин Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.?
Дочь: Тюкина Вероника Анатольевна
Отец ребёнка: Тюкин Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
18.10.?
Сын: Тюкин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Тюкин Анатолий Андреевич