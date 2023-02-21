Шейко Давид Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Шейко Карпей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ева Давидова
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Христина Давидова
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ульяна Давидова
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федора Давидова
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шейко Илья Давидов
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
29.05.1798
Дочь: Шейко Феодосия Давидова
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
03.10.1800
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шейко Денис Давидов
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шейко Иван Давидов
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бандаронова Давидова
Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейко Палагия Панкратова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно