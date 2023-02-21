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Шейко Давид Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шейко Карпей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ева Давидова

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Христина Давидова

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ульяна Давидова

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федора Давидова

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Шейко Илья Давидов

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
29.05.1798

Дочь: Шейко Феодосия Давидова

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
03.10.1800

Сын: Шейко Дионисий Давидов

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шейко Денис Давидов

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шейко Иван Давидов

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бандаронова Давидова

Мать ребёнка: Шейко Палагия Панкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейко Палагия Панкратова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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