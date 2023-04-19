Кусковская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКусковская Анна

Кусковская Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусковская Александра Егоровна

Отец ребёнка: Кусковский Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусковская Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Кусковский Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусковский Николай Егорович

Отец ребёнка: Кусковский Егор

Смерть
Неизвестно