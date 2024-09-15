(Букалов) Феодосия / Федора Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Букалов) Феодосия / Федора Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1800

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Букалов Илья Яковлев

Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Букалова) Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Буколов Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов

Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Букалова) Елена Яковлва

Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов

Смерть
1847

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