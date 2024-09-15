(Букалов) Феодосия / Федора Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1800
Дата смерти1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Букалов Илья Яковлев
Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Букалова) Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов
Русскоивановка, Одеська область
Ивановка, Аккерманский уезд, Ивановская волость
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Букалова) Елена Яковлва
Отец ребёнка: Букалов Яков Митрофанов
Смерть
1847