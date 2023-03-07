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Бузанов Григорий Михайлович

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Место рождения

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

08.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бузанов ?

Мать: ?

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Бузанов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дарья ?

Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Бузанов Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Бузанов Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Бузанов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна

Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
08.11.1912
Пахомовка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Ключ, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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