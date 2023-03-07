Бузанов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти08.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Бузанов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дарья ?
Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Бузанов Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Бузанов Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1884
Сын: Бузанов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Бузанова Вера Петровна
Смерть
08.11.1912
Похороны
Неизвестно
Ключ, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область