Чистяков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Чистяков Сергей

Мать: Агрофена Васильева

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чистяков Тит

Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Орвила (?)

Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Маремьяма

Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Чистяков Мирон

Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Афросинья Константинова

Смерть
После 1850
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