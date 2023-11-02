Чистяков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Чистяков Сергей
Мать: Агрофена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чистяков Тит
Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Орвила (?)
Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Маремьяма
Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Чистяков Мирон
Мать ребёнка: Чистякова Афросинья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850