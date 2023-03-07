Шкарпитко Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Шкарпитко Антон Кононович
Мать: Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шкарпитко Валерий Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно