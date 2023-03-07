Шкарпитко Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкарпитко Петр Антонович

Шкарпитко Петр Антонович

avatar

Место рождения

Гороховое, Чернігівська область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Шкарпитко Антон Кононович

Мать: Анастасия Марковна

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Шкарпитко Валерий Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гороховое, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close