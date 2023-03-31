Веретьев Валерьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретьев Валерьян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретьева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретьев Евгений Валерьянович

Мать ребёнка: Веретьева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретьев Олег Валерьянович

Мать ребёнка: Веретьева Ирина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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