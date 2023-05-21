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Лежева Акилина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лежев Корнил Иванович

Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лежева Ефдокия Семеновна

Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лежева Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лежева Лукерья Семеновна

Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лежев Иван Семенович

Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Семен Амосович

Смерть
Неизвестно