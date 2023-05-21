Лежева Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лежева Ефдокия Семеновна
Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лежева Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лежева Лукерья Семеновна
Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лежев Иван Семенович
Отец ребёнка: Лежев Семен Амосович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лежев Семен Амосович
Смерть
Неизвестно