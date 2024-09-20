Новичкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?

Отец: не указан

Мать: Ангелица

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Анатолий

Рождение ребёнка
19.09.1960

Сын: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
06.09.1967

Дочь: Кравченко (Новичкова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Новичков Анатолий

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