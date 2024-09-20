Новичкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.?
Отец: не указан
Мать: Ангелица
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новичков Анатолий
Рождение ребёнка
19.09.1960
Сын: Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
06.09.1967
Дочь: Кравченко (Новичкова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Новичков Анатолий