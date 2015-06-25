Сташкин Макар Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСташкин Макар Алексеевич

Сташкин Макар Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2015

Отец: не указан

Мать: Сташкина Наталья Николаевна