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Сташкин Макар Алексеевич
Сташкин Макар Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сташкина Наталья Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2015
Отец: не указан
Мать:
Сташкина Наталья Николаевна
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