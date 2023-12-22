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Лобанов Евграф Тимофеевич

Место рождения

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.12.1882

Дата смерти

11.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1882

Отец: Лобанов Тимофей Иванович

Мать: Татьяна Романова

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лобанов Сергей Евграфович

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: Лобанова Анастасия Евграфовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Лобанов Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.05.1912

Дочь: Люсина Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Лобанов Михаил Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Мария Григорьевна

Смерть
11.11.1914
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