Лобанов Евграф Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1882
Дата смерти11.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1882
Отец: Лобанов Тимофей Иванович
Мать: Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лобанов Сергей Евграфович
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
13.12.1908
Дочь: Лобанова Анастасия Евграфовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Лобанов Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1912
Дочь: Люсина Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Лобанова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Лобанов Михаил Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1914