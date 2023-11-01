Макаров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Тимофей

Место рождения

Kazakhstan

Дата рождения

31.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1992

Отец: Макаров Андрей Вадимович

Мать: Макарова Вера

Kazakhstan
Рождение ребёнка
03.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаров Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаров Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаров Лилия

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