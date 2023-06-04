Чиличихина Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиличихина Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1947

Дочь: Нилогова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Чиличихин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиличихин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чиличихин Александр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиличихин Александр Гаврилович

Смерть
02.04.1975