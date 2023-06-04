Чиличихина Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1947
Дочь: Нилогова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Чиличихин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чиличихин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чиличихин Александр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1975